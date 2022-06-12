 

В Кировской области открыли мемориальную доску в честь Героя России Ягидарова

12.06.2022, 4:14, Новости дня
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Мемориальную доску в честь Героя РФ Дениса Ягидарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, открыли в Кировской области, информирует пресс-служба правительства.

На территории региона это первая мемориальная доска в память о героях, погибших во время спецоперации.

«Врио губернатора Кировской области Александр Соколов принял участие в митинге по случаю открытия мемориальной доски в честь выпускника санчурской школы – Героя Российской Федерации, командира парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России, гвардии майора Дениса Ягидарова», – говорится в релизе.

Ягидаров является выпускником Нижегородского кадетского корпуса им. Героя РФ И.В. Гурова и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Имел восемь медалей за заслуги перед Отечеством. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Глава Кировской области встретился с родственниками военного.

«Он погиб, защищая жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Погиб в борьбе с самым большим злом, какое только существует на земле – фашизмом, который снова поднимает свою змеиную голову, на этот раз на Украине. Низкий поклон Денису Сергеевичу. Вечная память», – сказал Соколов.

Церемонию также посетили друзья и одноклассники Ягидарова. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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