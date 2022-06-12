Зеленский разрешил отправлять боевиков теробороны на передовую

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Владимир Зеленский подписал закон №6521, которым командование получает возможность использовать тероборону для выполнения задач в районах военных действий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

По имеющимся у издания сведениям, документ был подписан председателем Рады Русланом Стефанчуком 6 мая, а 10 июня его подписал Зеленский.

Напомним, в четверг сдавшийся глава подполья Херсонской области Валентин Бондаренко призвал украинских военных и членов территориальной обороны сложить оружие. В начале июня экс-командир херсонской теробороны решил получить российское гражданство.

Напомним также, 13 мая ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. После этого Зеленский сменил командующего силами теробороны Украины.

В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.

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