 

Зеленский разрешил отправлять боевиков теробороны на передовую

12.06.2022, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Владимир Зеленский подписал закон №6521, которым командование получает возможность использовать тероборону для выполнения задач в районах военных действий», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

По имеющимся у издания сведениям, документ был подписан председателем Рады Русланом Стефанчуком 6 мая, а 10 июня его подписал Зеленский.

Напомним, в четверг сдавшийся глава подполья Херсонской области Валентин Бондаренко призвал украинских военных и членов территориальной обороны сложить оружие. В начале июня экс-командир херсонской теробороны решил получить российское гражданство.

Напомним также, 13 мая ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. После этого Зеленский сменил командующего силами теробороны Украины.

В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.20 / Новая энергоавария произошла в районе Владивостока

25.05.21 / В Псковской области после хищения служебных автомобилей МВД завели дела

08.09.20 / Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед боевиками ЧВК “Вагнер”

24.12.21 / Корреспондент – бросок «коктейля Молотова» в российское консульство украинская полиция посчитала «хулиганством»

03.04.22 / Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

08.07.21 / Нацслужба здоровья Украины анонсировала расширение программы “Доступные лекарства” с октября

23.07.20 / Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов иностранных СМИ

31.07.20 / Жена Гринько пережила мужа на 23 года. Она не просто не боялась уходить, она ждала этого дня. “Вот уже скоро. И мы снова будем вместе…”

15.10.20 / Глава Минэкономразвития назвал причины давления на рубль

07.10.20 / Рубль вырос к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика