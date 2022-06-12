 

Скидки на новостройки в июне достигают 20%

12.06.2022, 4:12, Разное
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Средний размер дисконта на столичном рынке минувшей весной составлял всего 5-7%. Однако сокращение спроса вынудило застройщиков пойти на большие уступки. В результате в июне можно найти проекты с 20-процентным дисконтом, но придется соблюсти ряд условий.

В жилых комплексах застройщика Level Group можно получить скидку 20%, если приобрести квартиру или апартаменты в рассрочку, ипотеку (не субсидированную) или сразу оплатить всю стоимость.

Такое предложение распространяется на следующие проекты «Level Нагатинская», «Level Причальный», “Level Мичуринский”, “Level Стрешнево” и “Level Южнопортовая”.

Цены на квартиры в проектах застройщика начинаются от 8,1 млн рублей, на апартаменты – от 7,9 млн рублей.

Дисконт до 8% предлагает застройщик AFI Development в своих проектах “AFI Park Воронцовский”, “Сиреневый парк” и в ЖК “Одинбург”. Минимальная стоимость квартир – 6,9 млн рублей.

На 7%-ную скидку могут рассчитывать покупатели квартиры в ЖК iLove при условии полной оплаты. Застройщиком выступает группа “Кортос”. Минимальная цена лотов – 19,1 млн рублей.

Дисконт 6% предлагается в ЖК Nagatino i-Land также при 100%-ной оплате. Застройщик – группа “Эталон2. Минимальная цена квартиры составляет 11,6 млн рублей.



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