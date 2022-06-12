В США предложили способ разрешить конфликт Приднестровья и Молдавии

Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют «северной столицей» республики.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», – сказал посол США журналистам и гражданским активистам в ходе своего визита, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале бельцкого интернет-проекта Nordnews, информирует РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате «5+2».

«США и впредь будут поддерживать урегулирование конфликта в формате «5+2». Да, это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше», – сказал Логсдон.

Ранее власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

За всю историю конфликта, который длится с начала 90-х, Тирасполь лишь в 2003 году выражал готовность говорить о воссоединении с Кишиневом. В то время активно обсуждался проект создания федеративного государства, в котором Приднестровье и Гагаузия имели бы статус субъектов. Но в итоге Кишинев отверг план, в работе над которым участвовал первый замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак (документ так и назывался – Меморандум Козака). Как пишет «Коммерсант», Москва поддержала сенсационное предложение президента ПМР Вадима Красносельского о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт, но молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали.

«Меморандум Козака» в последний момент перед подписанием был отвергнут тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Последний заявил, что пункт о присутствии российских войск в республике не был с ним согласован. Критики Воронина считали, что такой шаг он сделал под давлением Запада.

По мнению Козака, молдавская сторона достаточно хорошо знала текст договора, была с ним согласна и стремилась к скорейшему подписанию, а причиной неудачи стало прямое вмешательство американского посла, чего Воронин не скрывал в разговоре с Козаком.

В августе Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.

Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.

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