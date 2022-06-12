Легковой автомобиль въехал в группу детей в Подмосковье

Легковой автомобиль после ДТП в Луховицком районе Подмосковья въехал в группу детей на велосипедах, в результате погиб один человек, еще 11 пострадало, в том числе семеро – дети, сообщил источник в экстренных службах.

«В населенном пункте Красная Пойма столкнулись две легковые машины», – приводит слова источника ТАСС.

«По уточненным данным, после столкновения двух машин одна из них въехала в группу детей на велосипедах. В результате пострадали 11 человек, из которых семеро – дети, также погиб один взрослый», – сообщили в экстренных службах.

Пострадавшие доставлены в Луховицкую районную больницу. Причины аварии устанавливаются.

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