Легковой автомобиль въехал в группу детей в Подмосковье
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Легковой автомобиль после ДТП в Луховицком районе Подмосковья въехал в группу детей на велосипедах, в результате погиб один человек, еще 11 пострадало, в том числе семеро – дети, сообщил источник в экстренных службах.
«В населенном пункте Красная Пойма столкнулись две легковые машины», – приводит слова источника ТАСС.
«По уточненным данным, после столкновения двух машин одна из них въехала в группу детей на велосипедах. В результате пострадали 11 человек, из которых семеро – дети, также погиб один взрослый», – сообщили в экстренных службах.
Пострадавшие доставлены в Луховицкую районную больницу. Причины аварии устанавливаются.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет