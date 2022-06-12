 

Дикий зверь забрел в Кемерово и попал на видео

12.06.2022, 2:44, Разное
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Судя по кадрам, периодически появляющимся в Сети, дикие животные довольно часто прогуливаются по улицам города Кемерово. Например, недавно зверя заметил житель микрорайона Лесная Поляна и снял короткий видеоролик, который позже был опубликован в популярной социальной сети.

Животное, которое, скорее всего, потерялось, находилось всего в нескольких метрах от проходящего мимо человека, однако разглядеть, что за млекопитающее забрело в город, сложно. Известно лишь то, что видео было снято в понедельник, 6 июня. По крайней мере, так пишут на сайте VSE42.RU.



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