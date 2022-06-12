Дикий зверь забрел в Кемерово и попал на видео

Судя по кадрам, периодически появляющимся в Сети, дикие животные довольно часто прогуливаются по улицам города Кемерово. Например, недавно зверя заметил житель микрорайона Лесная Поляна и снял короткий видеоролик, который позже был опубликован в популярной социальной сети.

Животное, которое, скорее всего, потерялось, находилось всего в нескольких метрах от проходящего мимо человека, однако разглядеть, что за млекопитающее забрело в город, сложно. Известно лишь то, что видео было снято в понедельник, 6 июня. По крайней мере, так пишут на сайте VSE42.RU.