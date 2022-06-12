 

В Петербурге водитель каршеринга сбил пешеходов

12.06.2022, 1:25, Новости дня
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В Петербурге водитель, находящийся в состоянии опьянения, устроил ДТП, совершив наезд на двоих пешеходов, один из которых упал в реку, а девушка-пассажир скончалась, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Водитель совершил наезд на опору уличного освещения с последующим наездом на находившихся на тротуаре пешеходов: девушку 1993 года рождения, которая от удара упала в реку, и девушку, 1994 года рождения, которая после оказания медицинской помощи отпущена», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

ДТП произошло в 05.11 у дома 5 по улице Миллионной со стороны Дворцовой набережной, когда нетрезвый водитель не справился с управлением и столкнулся с опорой.

В машине находились еще два пассажира, один из которых – молодая девушка – скончалась от полученных травм. Другой пассажир с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. В шоковом состоянии в больницу доставлен пешеход, упавшая в реку.

Водитель доставлен в полицию для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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