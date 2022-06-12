Мнение: Если мучит ностальгия – референдум и в Россию!

Плакат в Херсоне времен украинской оккупации. Жители по примеру Крыма решили отчалить из Украины вместе с вокзалом и областью.

Если мучит ностальгия – референдум и в Россию!

Между тем, в Херсоне началась выдача российских паспортов.

PS. И еще важная новость для тех, кто отслеживает рынок кавунов. В связи с уходом Херсонской области из состава Украины, в Киеве заявили, что в 2022-м году на Украине будет дефицит кавунов. Баржи с кавунами не придут.

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