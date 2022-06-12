Платье с цветочным принтом, а аксессуары можно варьировать по вкусу: три базовых летних образа для офиса

Офисный образ даже при отсутствии дресс-кода, требует некоторой осторожности при выборе предметов одежды. Особенно в летний зной важно правильно ее подбирать. Слишком открытая, короткая или прозрачная не подходит для рабочего места, несмотря на жаркую погоду.

Офисный стиль летом

Для многих женщин первостепенное значение имеет не только шикарный внешний вид, но и удобство. Например, всегда хочется подобрать комплект, в котором можно легче переносить жару. На работу желательно носить вещи, отвечающие всем критериям.

Офисный вид не всегда соответствует модным тенденциям. Поэтому лучше использовать преимущества классического стиля, так как брюки прямого кроя, белые рубашки, женственные блузки и длинные платья никогда не выходят из моды и подходят к любому случаю.

Летом можно подобрать базовые вещи из более легких материалов и более веселых цветов, соответствующих сезону.

Стоит ориентироваться на легкие, дышащие и менее мнущиеся материалы. Брюки из плотной ткани можно заменить более тонкими холщовыми, выбрав модели длиной три четверти, А-силуэта или с прямыми штанинами.

Примеры летних образов для офиса

Нынешняя мода очень благосклонна к базовым комплектам. Льняные рубашки и брюки можно легко комбинировать друг с другом или даже с другими предметами. Их можно включать в самые разные стили.

Белые брюки хорошо смотрятся практически с чем угодно. Более свободные фасоны допускается включать в офисный образ. Их можно сочетать с рубашкой любого цвета, но особенно хорошо они будут смотреться с голубыми моделями. Это цветовое сочетание — настоящий фаворит нынешнего сезона, поэтому стоит использовать его как можно чаще.

Ни черная, ни белая одежда не будет скучной, если правильно ее стилизовать. Хотя темный цвет не всегда хорош для лета, время от времени он может быть включен в образ. Достаточно темных штанов, а сверху можно надеть белую футболку. Аксессуары варьируются по своему вкусу.

Платья с цветочным принтом очень популярны летом, и для офисного образа они тоже подходят. Конечно, стиль имеет большое значение, поэтому о слишком коротких моделях не может быть и речи. Можно сочетать платья в цветочек с обувью на плоской подошве или на высоком каблуке. В более прохладные дни их носят с джинсовой курткой или блейзером.