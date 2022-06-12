 

С территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители

12.06.2022, 0:02, Новости дня
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Мирные жители начали выходить с территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

«Из «Азота» начали выходить мирные жители! Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их (мирных жителей) встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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