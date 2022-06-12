Троица: приметы и традиции в православный праздник 12 июня

В этом году 12 июня отмечается не только День России. На второе воскресенье лета выпадает еще один не менее важный праздник – Троица, или Пятидесятница. Спустя 50 дней после Воскресения Иисуса Христа сошел Святой Дух.

Традиции

К Святой Троице обычно заканчивали весенние сельскохозяйственные работы и наводили чистоту в доме. Девушки надевали венки из цветов или головные уборы, которые были вышиты золотыми нитями. Также к празднику пекли хлеб и раздавали тем, кто еще не вышел замуж. Люди, конечно же, посещали богослужения и причащались.

Что нельзя делать на Троицу

Если работы в доме или огороде были еще не завершены, то в этот праздник стоит их отложить. При этом важно понимать: Церковь по сути не запрещает именно на Троицу заниматься теми или иными делами. Важно, чтобы человек прожил этот день по-христиански.

Приметы

На Троицу приметам все-таки не нужно следовать, однако если вы являетесь приверженцем предвещающих признаков, то 12 июня вам стоит обратить внимание на погоду. Если в этот день идет дождь, значит, можно ожидать хороший урожай грибов и теплое лето. Увидеть радугу – к богатству и крепкому здоровью.