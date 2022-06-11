Британские водители начали массово увольняться из-за роста цен на бензин

Британские таксисты, а также многие другие люди, которым приходится ездить на автомобиле по работе, массово увольняются из-за рекордного роста цен на топливо, информирует газета Observer со ссылкой на профсоюз Великобритании GMB Union.

Издание сообщает, что по состоянию на четверг цена за литр неэтилированного бензина достигла 182,31 пенса (2,25 доллара США), а стоимость полной заправки среднего семейного автомобиля впервые в истории достигла 100 фунтов стерлингов (123,16 доллара). Отмечается, что некоторым людям приходится тратить до 350 фунтов (порядка 431,1 доллара) в неделю на топливо, чтобы добираться до работы, информирует РИА «Новости».

«Члены профсоюза GMB, как и все прочие, страдают от резко выросших счетов за энергию, взлетевших цен на еду и топливо, достигнувших порядка двух фунтов стерлингов за литр… Рекордно высокие цены на бензин значат, что сотрудники Национальной службы здравоохранения (NHS), специалисты по уходу на дому, таксисты и прочие люди, (которым надо ездить на автомобиле) на работу буквально вынуждены платить деньги за то, чтобы работать», – цитирует Observer главу профсоюза Гэри Смита.

Он добавил, что в Британии наблюдается массовый уход сотрудников во многих из указанных областей. Он считает, что ситуация будет только ухудшаться, если цены продолжат расти.

Ранее сообщалось, что цена на полную заправку автомобиля с баком в 55 литров в Британии в первый раз в истории превысила отметку в 100 фунтов стерлингов (около 125 долларов).

В среду цена на литр бензина в Британии превысила 180 пенсов (2,2 доллара), увеличившись за день на 2 пенса (0,02 доллара). В RAC заявляли, что это – рекордный суточный прирост за 17 лет.

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