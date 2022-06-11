СМИ: Украине выдвинули условия для получения статуса кандидата в ЕС

Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией, пишет Bloomberg.

«Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией», – цитирует материал РИА «Новости».

Прежде, чем заявка Украины будет рассмотрена, все члены Европейского Союза должны единогласно одобрить решение, однако полдюжины стран, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, скептически относятся к этой идее, отмечает Bloomberg.

Сам сложный процесс вступления может продлиться более десяти лет, говорится в статье.

В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС.

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