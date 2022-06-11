 

Мнение: Осторожно, мошенники

11.06.2022, 23:05, Разное
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Осторожно, мошенники.

Рассылают сборы из телеграм-каналам с подмененной карточкой. Скорее всего очередная "Служба безопасности Сбербанка" из Львова.
Никому сборы никуда не рассылаются. Публиккуются сборы только в телеграм-канале.
Валидны только те сборы, которые опубликованы на канале и висят в закрепе. Так что будьте внимательны и не доверяйте подобным письмам "счастья" от незнакомых людей.
Таких деятелей как увидите посылайте лесом или куда подальше.

PS. Тарас….😀

PS2. У "КатиВали" https://t.me/katya_valya_dnr/838 и "Повернутых на войне" https://t.me/voenacher/21792 были схожие истории.

Источник: Colonel Cassad



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