Вовремя подставить тыл – Личное мнение

Вы можете мне не верить, но я искренне желаю всем счастья. Совершенно очевидно, что бывшая жена Григория Лепса, которая расцвела после развода и будто помолодела на десяток лет, возвращаться не хочет.

Следовательно, Григорий, хоть и грустит, но свободен. Его нужно брать тёпленьким.



Фото: Соцсети

По Интернетам гуляют слухи, что Лепс и Барановская куда-то выехали из Москвы вместе. По работе, ничего такого вы не подумайте.

Да, Барановская — роза не первой свежести. Но она может подставить плечо мужчине, который грустит.

С точки зрения мужчины, какая разница — красива она или нет, свежа ли? Главное, она — рядом.

Он, может, вообще не думает ни о какой любви. Но если женщина хоть немного умна, она легко переведёт дружеские отношения в сожительские.

А там и до ЗАГСа довести можно.

Так что Юля, став поддержкой Лепсу в трудный момент, потом раскроет и свои женские чары: зря, что ли, снималась в одной шляпе на пляже?

А Лепсу — чего ещё делать, не одному же куковать! — можно и пожениться на Барановской, раз бывшая жена так счастлива без него.

В конце концов, я думаю, что и Григорий с Юлей могут быть счастливы вместе. Надёжный тыл, общие интересы, люди они уже взрослые — как считаете?

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