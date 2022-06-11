Маникюрный хит этого лета: как украсить ногти клетчатым узором в домашних условиях

Некоторые современные дизайны ногтей, которые заслуженно получили статус лучших, похоже, вдохновлены узорами, которые мы видим на одежде. Например, горошек в стиле пятидесятых годов выглядит очаровательно на блузках и платьях, кроме того, горошком украшаются и ногти. Стиль тай-дай, которым украшались ткани в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, тоже плавно перешел на нейл-арт. Нельзя забывать и о полоске, которая была популярна во все времена, как и полосатый маникюр.

Новая тенденция

Еще одним новым хитом лета в нейл-арте является клетчатый дизайн, который очень популярен и по сей день в одежде. Сегодня клетчатый нейл-арт можно встретить во всех социальных сетях. Этот образ был особенно популярен в 1960-х годах. Если вы тоже хотите следовать законам моды, обязательно стоит рассмотреть несколько вариантов украшения ногтей с помощью клетки. Кроме того, ничто не мешает вам экспериментировать.

Откажитесь от традиционности

Услышав слова клетка в нейл-арте, вы наверняка представите черно-белый клетчатый дизайн, который напоминает классическую шахматную доску. Но есть множество других интересных способов проявить творческий подход к этому стилю. Если вы любите психоделические картинки, можете обратить внимание на вихревой клетчатой нейл-арт, который не оставит равнодушным ни одну вашу подружку.

Если вы ищете что-то более девчачье, чем классическая черно-белая клетка, можете украсить свои ногти розово-красным клетчатым маникюром, который смотрится по-настоящему очаровательно. На самом деле вариантов здесь великое множество: это может быть радужный клетчатый маникюр или монохромный стиль, что оформлен в тонах вашей повседневной одежды.

Ленты и трафареты

Самым простым вариантом создать клетчатый узор будет скотч-лента. Она подходит для прорисовки и создания клетки. Ленты приклеиваются на хорошо высохшую подложку, а затем грани обводятся. Ленты отклеиваются после создания узора, но иногда их оставляют в качестве украшений.

Трафареты позволяют создать максимально аккуратный маникюр тем, кто не обладает художественными навыками. Если вы заинтересованы в более частом нанесении такого рисунка, можете найти в продаже виниловые трафареты с гусиной лапкой, клеткой, а также прямыми линиями и другими узорами.

Как создать клетчатый маникюр в домашних условиях

Если вы хотите украсить свои ногти черно-белым клетчатым узором, можете создать такой дизайн ногтей своими руками. Для начала нанесите базовый слой и белый лак для ногтей.

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Затем положите три полоски скотча в верхней, средней и нижней частях ногтя, расположив их горизонтально.

Полоска при этом должна покрывать только половину площади ногтя, а средняя полоса должна быть обращена в противоположном направлении.

Затем поверх приклеенных полосок необходимо нанести черный лак и сразу же снять ленту.

После того как лак высохнет, можно добавить верхний слой. На этом ваш маникюр готов. Если есть желание, можно выбрать совершенно разные тона лака, чтобы разнообразить свой маникюр и сделать его не черно-белым, а радужным.

Интересные идеи

Выбрав клетчатый маникюр, вы можете экспериментировать сколько угодно, применяя свое воображение. К линиям вы можете добавлять ромбы, пунктиры, полоски разной длины и ширины. Клеточки можно разукрасить в разные цвета, обводить их и рисовать что-нибудь в центре.

Необычный клетчатый рисунок можно образовать с помощью природных линий и ромбов. Линии вдоль ногтя будут удлинять его, а линии поперек – укорачивать. Важно подобрать гармоничные оттенки, которые хорошо сочетаются между собой и с вашей одеждой. Если вы будете делать рисунок самостоятельно, выбирайте для прорисовки полосок густые гель-краски, пасты и лаки.