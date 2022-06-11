Le Figaro – общественные организации Франции шокированы решением провести гей-парад в парижском «Диснейленде»

Решение парижского «Диснейленда» провести в детском парке развлечений концерт и марш в поддержку ЛГБТ-сообщества вызвало шок у общественных организаций, выступающих в защиту семейных ценностей, пишет Le Figaro. Как замечает издание, активная поддержка представителей сексуальных меньшинств со стороны компании Disney не новость, однако она удивительным образом не распространяется на страны с более консервативными общественными устоями.



AP

В парижском «Диснейленде» на 11 июня намечено проведение концерта и «марша гордости тысячи цветов» в поддержку ЛГБТ-сообщества, пишет Le Figaro. Хотя Центр ЛГБТКИ+ в Париже и Парижском регионе приветствовал мероприятие, многие общественные организации были «шокированы» акцией, которая проходит в парке развлечений уже второй раз (впервые это случилось до пандемии). Ассоциация католических семей считает это событие «дискриминационным».

«Это может шокировать детей и семьи, которые по своим личным причинам не разделяют этих мнений или не интересуются ими», — подчеркнули в организации.

К католической ассоциации присоединились организаторы демонстраций против однополых браков во Франции La Manif pour tous, которые считают, неуместной политическую деятельность «парка развлечений, пользующегося большой популярностью».

«Дети приходят туда, чтобы мечтать, а не подвергаться пропаганде», — заметили члены ассоциации.

Как передаёт издание, парижский «Диснейленд» не пожелал отвечать на вопросы журналистов по той теме.

Стремление компании Disney продемонстрировать активную поддержку ЛГБТ-сообществу не ново, отмечает газета. Однако за последние несколько лет эта поддержка значительно выросла, в частности, поле запуска платформы Reimagine Tomorrow (Переосмыслим завтрашний день — прим. ИноТВ). Исользуя эту платформу, директор телевизионной службы дочерней компании Disney 20th Century Fox Карен Бёрк сказала в апреле прошлого года, что, по её мнению, 50% персонажей будущих фильмов компании должны быть «геями или представителями сообщества ЛГБТ».

Это заявление вызвало волну негодования, в частности, в американском штате Флорида, где Disney и его исполнительный директор Боб Чапек оказались втянутыми в полемику по поводу законопроекта о запрете обсуждения сексуальной ориентации и гендерной идентичности в начальной школе, одобренного парламентом из Флориды.

Из-за давления сотрудников Disney и СМИ Чапек был вынужден публично выступить против этого текста. В качестве ответной реакции тяжеловес Республиканской партии и губернатор штата Роб Десантис тут же принял ещё один закон, на этот раз лишив Диснея привилегий в управлении территорией, на которой расположен парк развлечений Disney World. Этот случай стал важным поворотным моментом в отношениях между крупными американскими компаниями и консервативной партией, которая привыкла быть на стороне бизнеса, отмечает газета.

Сам Боб Чапек прекрасно понимает, что этот крестовый поход в защиту меньшинств плохо уживается с финансовыми целями его компании. К примеру, в Китае и Ближнем Востоке, где недавно был запущен стриминговый сервис Disney+, компания адаптирует свои продукты под запросы общества — гораздо более консервативного чем Западное.

К примеру, Disney без колебаний удалил британско-нигерийского актёра с китайских афиш фильма «Звездные войны» и скрыл лицо другого темнокожего актёра Чедвика Бозмана на плакатах фильма «Черная Пантера». В российские копии фильмов компании Disney также вносились изменения ради соответствия законодательству о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, напоминает газета. Таким образом, государствам, ограничивающим личные свободы, где было бы совершенно невозможно провести парад в поддержку ЛГБТ+, было сделано множество уступок, и о них Disney по-прежнему молчит, констатирует газета.