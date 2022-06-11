Мнение: Восстановление ФНБ, замороженные активы Запада и засекречивание золотого запаса

1. Ещё одно свидетельство провала западных санкций. Резервный Фонд национального благосостояния, который по итогам апреля несколько просел, к июню был восполнен почти до уровня конца февраля. Как я и говорил, западные финансовые санкции не могут нанести серьёзный ущерб, разве что слегка навредить. Одна из причин в том, что чем сильнее Запад разжигает пожар, тем больше мы зарабатываем на экспорте углеводородов (ссылка):



Благодаря дополнительным нефтегазовым доходам России за 2021 год, из средств бюджета фонд удалось увеличить почти на 1,5 триллиона рублей в мае, благодаря покупке иностранной валюты и золота (по данным справки Минфина).

Как видим, большая часть пополняемой суммы пришлась на евро и китайский юань, а также на золото. Судя по всему, растущие цены на нефть на мировом рынке позволят добиться серьезных нефтегазовых сверхдоходов в этом году, что позволит и далее поддерживать объем ФНБ на должном уровне. Даже с учетом того, что российская нефть сейчас продается со скидкой.

2. Не только на Западе заморозили российские активы, но и у нас заморозили активы западных инвесторов. Сумма почти в 20 раз меньше того, что мы потеряли (ссылка):



В России заморожено не менее 17 миллиардов долларов крупнейших западных банков и инвесткомпаний. Такую денежную сумму называют «Известия», со ссылкой на их годовые и квартальные отчетности.

Речь идет о JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Так, страновой риск Citi Group, который приходится на Россию, составляет 5,4 миллиарда долларов по итогам 2021 года.

Из годового отчета Deutsche Bank следует, что Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) для немецкого банка, риск составляет 3,6 миллиарда евро (или 3,87 миллиарда долларов). <…>

По словам эксперта Валерия Емельянова, потеря инвестиций в России для инвестбанков не станет для них трагедией. Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что западные инвесткомпании просто спишут все российские активы, просадка по российским бумагам может быть компенсирована ростом других активов, вложенных в иные развивающиеся страны.

3. В правительстве, похоже, собираются засекретить данные о золотовалютных резервах России, чтобы Западу сложнее было нам вредить (ссылка):

Данные о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны могут быть скрыты от «недружественных» стран, в частности, государств Запада, следует из законопроекта, который внесло в Госдуму правительство.

«В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас информация о размерах резерва не подлежит засекречиванию и не может считаться государственной тайной, но правительство хочет разрешить такую возможность. В документе предложены и другие меры, нацеленные на «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций» и включающие ряд послаблений, касающихся ценных бумаг и работы акционерных обществ.

Конечно, засекречивание государственных финансов, а также выстраивание серых схем для параллельного импорта санкционных товаров – это явное снижение прозрачности экономики, которое в теории может привести к росту коррупции.

Впрочем, ничего нового. США и их приспешники на словах всегда были озабочены коррупцией в России, но на деле, раскачивая антикоррупционную повестку, они всего лишь пытались провести в нашу власть своих марионеток. А реальной борьбе с коррупцией политика Запада лишь навредила.