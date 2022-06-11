 

Мнение: Эпоха Возвращения?

11.06.2022, 22:10, Разное
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Встречаясь с молодыми россиянами Владимир Путин, оказывается, внес новый вклад в историческую науку, заявив, что Петр I не отторгал, а возвращал славянские земли, и что «нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять».

Дословно:

«Казалось бы, воевал Петр I. со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. <…> То же самое и в западном направлении, это касается <…> его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал. Но, судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят».


Отсюда

О факторологической части исторического открытия Владимира Путина пусть спорят историки. А я вот о чем подумал. Похоже, что нас угораздило жить в эпоху Возвращения. И спецоперация Россия на Украине, похоже, завершится еще не скоро. А если завершится на Украине, тут же начнется новая спецоперация. Где-нибудь в Казахстане, например… Почему бы и нет? В Казахстане вроде бы тоже есть,  что вернуть и укрепить? Или я чересчур пессимистичен?

Фотографии со встречи Владимира Путина с молодежью отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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