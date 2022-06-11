 

СМИ: Гриб от взрыва поднимается в районе Авдеевки

11.06.2022, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сильный взрыв произошел в районе Авдеевки в ДНР, в городе расположен химкомбинат «Коксохим», гриб от взрыва виден из Донецка.

Авдеевку сейчас контролируют украинские войска. Гриб начал появляться сразу после серии обстрелов. Обстрелы со стороны украинских войск велись в это же время – в районе 20.30 – 21.00 мск – по Донецку, передает корреспондент РИА «Новости».

Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска из Авдеевки после 20.30 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из «Градов» населенный пункт Минеральное в ДНР.

Ранее сообщалось, что в центре столицы Донецкой народной республики – Донецке – произошел сильный взрыв.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.21 / Экономист объяснил, сколько должен стоить доллар

18.10.20 / Трамп обещал «установить мир с позиции силы»

05.07.20 / В РФ провели более 21 млн тестов на коронавирус

31.03.21 / Навальный в колонии объявил голодовку

29.06.20 / В ЦИК РФ заявили, что сайт о поправках к конституции атаковали из-за границы

29.11.21 / Мир предупредили о грядущем «интернет-апокалипсисе»

11.03.21 / Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

27.06.21 / Молодежный симфонический оркестр Украины получил золото на международном фестивале в Вене

29.07.20 / В первый день перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня

19.01.22 / В Махачкале на улице подрались двое полицейских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика