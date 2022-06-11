 

Минобороны: Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию

11.06.2022, 21:55, Новости дня
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Украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения и другие объекты социнфраструктуры в военных целях. «В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната № 1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (ул. Генерала Н.Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО», – приводит слова Мизинцева РИА «Новости».

Кроме того, отметил он, в школах Славянска № 17 (ул. Олимпийская) и № 9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства.

В четверг Мизинцев сообщал, что ВСУ готовит артобстрел Змиевской тепловой электростанции с целью обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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