 

ВСУ оборудовали склад боеприпасов в церкви в Днепропетровской области

11.06.2022, 21:55, Новости дня
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Украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в школе города Днепра и на территории христианской церкви «Новое Поколение» в Першотравенске Днепропетровской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Днепре в здании школы № 35 (ул. Набережная) и Першотравенске Днепропетровской области на территории церкви («Новое Поколение» на ул. Молодежной) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов», – приводит ТАСС слова Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Кроме того, по имеющимся у него данным, в Николаеве на территориях школ № 40 (улица Балтийская), № 43 (Богоявленский проспект) и лицея № 25 (ул. Айвазовского) ВСУ оборудовали огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов.

Генерал подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей нормами морали и положениями международного гуманитарного права. «Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», – добавил Мизинцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию, оборудовали огневые позиции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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