 

Мнение: Порочная практика

11.06.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Идеология НБС в действии:

“Российский МИД в официальном заявлении осудил Израиль в связи с авиаударом в Сирии. В частности, сказано:

“В связи с этим вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. Подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей. Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику”.

Параллельно с этим заявлением, в том же новостном блоке, Минобороны РФ публикует свою ежедневную сводку, в которой перечисляется, по каким заводам, транспортным узлам, хранилищам топлива и другим обьектам в Украине были нанесены удары.
В сводках ежедневно фигурируют сотни убитых, которые называются термином “националисты”.
Здесь немного непонятно, что имеется ввиду:
то ли в Украине вообще все националисты,
то ли речь про ВСУ, в которых одни националисты,
то ли это такое особое оружие, которое бьет исключительно по националистам, а жизням обычных людей ничего не грозит.

Вторжение армии одного государства в другое, последующие боевые действия, обстрелы, уничтожение ряда населенных пунктов, захват территорий – судя по всему, в данном случае не нарушают базовые нормы международного права и поэтому вполне себе допустимы.
Очевидно, по этой же причине, происходящее в Украине называется не “порочная практика”, которую необходимо прекратить, а спецоперация, которую необходимо продолжить (Олег И)”.

Френд написал в ФБ. Ни убавить, ни прибавить. Да, это НБС и абсолютно тошнотворное лицемерие, граничащее с издевательством над самим понятием логики и здравого смысла – во всей красе.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / Джордж Клуни рассказал, как Брэд Питт однажды разыграл его на съемках в Италии: “Это ужасная история”

16.04.22 / Brookings – исключение российских СМИ из информационного поля станет проблемой для свободы слова

22.02.22 / Володин: Ратификация договор с ЛДНР – единственный способ прекратить войну

16.02.22 / Джонни Депп получил из рук президента Сербии золотую медаль за заслуги

18.12.21 / В Кремле назвали российские законы достаточными для борьбы с домашним насилием

18.08.20 / Гибридная интервенция: Россия направила в Белоруссию колонны военных машин без опознавательных знаков

04.08.20 / Скандалы: Дорогой Дмитрий Анатольевич

11.08.20 / Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

30.08.21 / После скандала с Эмбер Херд: Джонни Депп посетил кинофестиваль в Карловых Варах

26.04.21 / «Если б я был султан, я бы выбрал Симоньян первой женой» – Эрдоган похвалил главу RT за красоту и интеллект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика