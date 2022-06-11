Мнение: Порочная практика

Идеология НБС в действии:

“Российский МИД в официальном заявлении осудил Израиль в связи с авиаударом в Сирии. В частности, сказано:

“В связи с этим вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. Подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей. Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику”.

Параллельно с этим заявлением, в том же новостном блоке, Минобороны РФ публикует свою ежедневную сводку, в которой перечисляется, по каким заводам, транспортным узлам, хранилищам топлива и другим обьектам в Украине были нанесены удары.

В сводках ежедневно фигурируют сотни убитых, которые называются термином “националисты”.

Здесь немного непонятно, что имеется ввиду:

то ли в Украине вообще все националисты,

то ли речь про ВСУ, в которых одни националисты,

то ли это такое особое оружие, которое бьет исключительно по националистам, а жизням обычных людей ничего не грозит.

Вторжение армии одного государства в другое, последующие боевые действия, обстрелы, уничтожение ряда населенных пунктов, захват территорий – судя по всему, в данном случае не нарушают базовые нормы международного права и поэтому вполне себе допустимы.

Очевидно, по этой же причине, происходящее в Украине называется не “порочная практика”, которую необходимо прекратить, а спецоперация, которую необходимо продолжить (Олег И)”.

Френд написал в ФБ. Ни убавить, ни прибавить. Да, это НБС и абсолютно тошнотворное лицемерие, граничащее с издевательством над самим понятием логики и здравого смысла – во всей красе.