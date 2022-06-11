 

Мнение: О трёх признаках завтрашнего дня-дна… Ой, что деется-то!

11.06.2022, 21:47, Разное
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Картина в целом складывается уже понятной. И направление движения тоже вполне внятно обозначено. Свежая порция информации от мощного ИА (нет, это не иностранный агент, во всяком случае, пока) лишь оттеняет некоторые нюансы.

Итак, директор одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга 10 июня 2022 года был внесён в «Список лиц, выполняющих функции иностранного агента». Важный момент: впервые это было сделано по инициативе учителей и представителей родительского комитета учебного заведения.

Родное, «скрепное» и до боли знакомое…

А вот ещё – тоже кусочек мозаики в общий витраж.

В ходе круглого стола «Россия: профессии нового технологического цикла», проходившего в Экспертном институте стратегических исследований (ЭИСИ), ведущие эксперты рынка кадров, представители Федеральной службы по труду и занятости и Минтруда обсудили актуальную ситуацию на российском рынке труда и спрогнозировали, какие профессии в стране будут востребованы в ближайшее десятилетие. По словам представителя службы занятости, с начала марта в России резко вырос спрос на… операторов механического набора текстов на пишущей машинке. Тут – прямо «два в одном». И живительные #санкции, и возвращение к историческим корням…

Основы следующего технологического уклада предельно ясны, в общем.

Ну и до кучи, а ещё потому, что Бог Троицу любит ©, #новость оттуда же. До конца 2022 года в России может появиться реестр граждан, которые за последние пять лет приобретали товары и услуги у европейских и американских компаний. Россияне, попавшие в этот список, как минимум не смогут получить доступ к государственной тайне. «Если человек смотрел Netflix и читал по подписке The New York Times – это уже повод, как минимум, задуматься о его благонадёжности», – считают в Госдуме, группа депутатов которой и выдвинула подобную инициативу.

Да-да, это известное ИА «Панорама». Но… ведь в каждой шутке есть только доля шутки. Тем более, что многие похожие идеи, раньше казавшиеся немыслимыми, уже нашли своё воплощение в российских законах или действиях общественных активистов.

Тут даже грех спрашивать «Кто может поручиться, что… ?». Тут уже впору задуматься: а как же мы дошли до жизни такой? Может, в этом и заключается персонально российское «сырьевое проклятье»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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