Аллочка и стул – Личное мнение

«Какая красивая девочка», — то и дело слышала Аллочка в детстве. Красивой её называли все: от бабушек на лавочке до учительниц в школе и просто прохожих.



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«Какая же дочка у тебя красивая получилась, Свет», — с искренним восхищением и не менее искренним недоумением твердили клиентки, приезжавшие к Аллочкиной маме на примерку.

Света — раньше срока уставшая и примечательно некрасивая женщина — шила.

Шила днями и ночами, чтобы Аллочка — её доченька — была одета, обута, накормлена не хуже других. А ещё и лучше.

Она этого заслуживала: такая красивая девочка получилась — вся в отца.

С Амином Света была всего две недели, когда тот вышел из тюрьмы. Отоспался он у неё в квартирке, отъелся, заделал ребёночка и был таков.

Зеленоглазый красавец с соболиными бровями и резным носом не оставил Свете ни адреса своего, ни телефона, ни даже прощальной записочки несчастной. Просто исчез.

Света вернулась с рынка, привезла всё, что нужно на борщ. «За сигаретами, может, пошёл», — подумала она и принялась готовить. Потом — ждать. Потом — ночь не спать. Потом — опять ждать. Так и не дождалась. Ни завтра, ни послезавтра, ни через 20 лет.

Зато дочка получилась — всем на зависть: длинненькая, тоненькая, с хорошеньким выпуклым лобиком и прозрачными зелёными глазами. Кожа — золотистая, солнцем поцелованная, гладкая как яичко. Волосы — медовые, шёлковые, ниже пояса.

«С неё только иконы писать», — как-то сказала одна клиентка.

Свете это так понравилось, что с тех пор она постоянно повторяла дочке: «С тебя только иконы писать, Аллочка».

Бывало, поставит красавицу свою на стул, на котором минуту назад горбилась за машинкой, примерит на неё новенькое, только что пошитое платьице и налюбоваться не может, твердит про свои иконы.

Аллочке сравнение с иконами не нравилась. Она прекрасно знала: тётям на иконах до неё — далеко, ведь это она — самая красивая девочка в подъезде, в доме, в классе, в мире.

Лет с двенадцати Аллочка взяла за привычку ставить мамин швейный стул у трильяжа, садиться на него и глядеть на себя в зеркало. Сначала — просто глядеть. Через несколько лет — подкрашиваться.

«Какая же я красивая!» — думала в те моменты Аллочка, точно зная, что с помощью своей красоты оторвёт себе мужчину, который подарит ей весь мир.

Мужчину она оторвала на первом же курсе техникума. Бизнесмена Эдика.

Эдик лишил Аллочку девственности у неё дома, когда мать была на даче. После сидел на швейном стуле и курил сигареты с ментолом.

К себе он Аллочку привести не мог: там была жена — никакая и старая, 32 года. Эдик её не любил.

Он любил Аллочку и на 19-летие подарил ей почти новую «Опель Омегу», но с женой так и не развёлся.

В конце концов, Аллочка его бросила, так как ей подвернулся уже по-настоящему крутой бизнесмен из Москвы. Вадим приметил Аллочку, когда та шла по улице. Увёз с собой в столицу, женился, подарил «Мерседес» — белый, почти новый, многообещающе пахнущий счастьем.

Через полгода после свадьбы ударил. Через два — выгнал, когда в пылу ссоры Аллочка плюнула ему в лицо правдой о том, что по московским меркам он — нищеброд, да и Химки эти несчастные — не Москва.

В ожидании настоящего мужчины, Аллочка устроилась в салон красоты администратором.

В салон приезжали жёны тех, кто подходил Аллочке в мужья. Женщины эти — почти все на одно лицо — много по каким поводам истерили и много кого презирали.

То, что она гораздо красивее их, Аллочка знала. Увы, знали это и клиентки и постоянно к ней придирались, пока Аллочку не уволили за то, что она флиртовала с мужем одной из них.

На самом деле, это не она с ним флиртовала, а он — с ней. Аллочка никогда не флиртовала первой: она была слишком красива для этого.

Потом были ещё какие-то работы, мужчины, надежды. Всё всегда почти складывалось.

В какой-то момент Аллочка очень устала: и от съёмных квартир, и от пробок, в которых она часами простаивала в своём уже порядком изношенном белом «Мерседесе», и от работ, на которых ей приходилось угождать дамочкам, которые каким-то чудом смогли сделать финальный рывок между «почти получилось» и «получилось». Но больше всего Аллочка устала от этого проклятого «почти».

В июле она вернулась в родной город продать материну квартиру и на вырученные деньги начать жить заново. Стояла жара.

Аллочка сидела на швейном стуле, курила сигареты с ментолом, пила тёплое белое вино из супермаркета, пропахшего дешёвыми продуктами, и понимала: денег от продажи квартиры надолго не хватит.

Позвонить было некому.

Аллочка подошла к зеркалу, чтобы придать себе сил. Отражение собственной красоты всегда придавало сил.

Уже приготовившись сложить губы в победной улыбке самой красивой девочки в подъезде, в доме, в классе, в мире, Аллочка вдруг увидела в зеркале совершенно чужую ей женщину с бесформенным полноватым лицом.

Под зелёными глазами этой женщины залегли две глубокие морщины — точно такие, какие были у матери. Губы — некогда сочные, чувственные, с красивым изгибом по краю — побледнели и будто бы даже усохли. Волосы больше не растекались по плечам шёлковым мёдом, а походили на прошлогоднюю траву.

Это была не она, не Аллочка. Нет! Нет! Нет!

Аллочка допила вино и вспомнила про бизнесмена Эдика, который её любил, но так и не развёлся с женой.

Позвонила. Приехал.

Эдик сильно сдал, постарел. Однако в его взгляде Аллочка отчётливо прочитала, что это она сильно сдала, это она постарела.

Спать вместе не стали, хоть Аллочка и могла бы. Говорить было не о чем. Он уехал.

Аллочка выкурила последнюю сигарету, нашла в кладовке верёвку и, встав на мамин стул, безо всякой задней мысли повесилась.

Жить было незачем.

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