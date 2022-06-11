 

Прикованную к инвалидной коляске беременную MARUV списали в утиль: Это певица-одновневка

11.06.2022, 21:13, Разное
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Музыкант Руслан Баринов порассуждал на тему того, как скоро знаменитость сможет вернуться к работе. “Певица Марув, несмотря на то, что она собирается стать мамой, есть все шансы в дальнейшем восстановиться и продолжить свою карьеру на эстраде”, – говорит эксперт.

Правда, высока вероятность, что MARUV отправится в утиль российского шоу-бизнеса, если перерыв затянется. “Это может грозить забвением, тем более если карьера исполнительницы началась сравнительно недавно. В современных реалиях на сцену выходит масса новых певцов. Один другого лучше, а это конкуренция нереальная и приходиться высоко держать планку, чтобы заслужить стабильное внимание публики. MARUV смогла грандиозно “выстрелить” в начале своей карьеры, что уже является победой, но этого будет недостаточно, если не удерживать на себе взгляды фанатов”, – говорит Руслан Баринов.

По словам музыканта, люди очень быстро забывают артистов, если те пропадают со сцены.

“И как бы не оказалось, что MARUV – это певица-одновневка, если после рождения малыша, она не вернется на сцену”, – отметил Баринов.

Правда, если все же исполнительница быстро восстановится после родов и с новыми силами ворвется на эстраду с новыми хитами, то у нее есть высокие шансы удержать свою популярность и двигаться дальше по карьерной лестнице. “Хотя, возможно, с материнством у нее поменяются приоритеты, и она посвятит свою жизнь семье, что тоже является замечательным вариантом в жизни”, – успокаивает беременную артистку музыкант.



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