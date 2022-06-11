Мнение: Советские концепт-кары, советские электродрели и блатные на автобусе

1. В СССР было много талантливых изобретателей не только в оборонке и космосе, но и в гражданских отраслях, в том числе и в автопроме. Некоторые проекты советских инженеров были для своего времени передовыми и прорывными. Но вот с их внедрением, как и с реализацией большинства других продуктов для массового потребителя, для простого советского народа, что-то пошло не так (ссылка):



О разработках концепт-каров в СССР рассказала порталу мэра Москвы директор музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«Часто говорят, что советские автомобили всего лишь догоняли мировой автопром. В чем-то это утверждение верно, однако бывали и исключения. Сегодня мы поговорим о тех моделях, которые опережали время и до сих пор удивляют своим футуристичным дизайном», — сказала специалист.

В 1946 году инженер, дизайнер и писатель Юрий Аронович Долматовский возглавил проект по созданию нового легкового автомобиля среднего класса. По словам Бондаренко, в ходе работы были предложены самые нетривиальные идеи: компактный оппозитный двигатель со впрыском топлива, автоматическая коробка передач, гидравлическое рулевое управление без жесткой связи руля и колес, независимая подвеска на изогнутых торсионах вместо привычных пружин. Венцом должен был стать несущий кузов непривычной вагонной компоновки с двигателем, вынесенным назад, отметила эксперт. Таким образом появился самый известный концепт-кар Советского союза — НАМИ-013. Но из-за ряда трудностей разработку прекратили.

Затем Долматовский приступил к работе над машиной, которая получила имя «Белка». Она отличались не только вагонной компоновкой, но и необычным способом доступа на передний ряд сидений: через откидывающуюся целиком фронтальную часть кузова. В результате автомобиль наделили функцией такси: были просторный салон на четырех человек и возможность вкатить внутрь детскую коляску. Но и эта разработка прекратила свое развитие.

Последним проектом инженера стал созданный во ВНИИТЭ микроавтомобиль «Макси», схожий с «Запорожцем» с вместительным салоном и сдвижными дверями.

«Проекты и идеи Долматовского навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения как попытка прорваться из закостеневшей реальности в неведомое, но рациональное будущее», — сказала Оксана Бондаренко.

2. Такая же ситуация была в СССР с электроинструментом. Были свои разработки и даже пошли в серию, в какой-то момент по техническому уровню мы опережали западные страны. Но в условиях социалистической экономики всё застопорилось и мы быстро отстали, а капиталисты нас обогнали (ссылка):



Не сказать, чтобы в СССР производили много разного электроинструмента: в основном это были дрели, потом появились электролобзики, электрорубанки, электропилы, разные приспособления для резки. Но именно конструкторы ВНИИСМИ создали портативный «дрелеобразный» перфоратор – до этого во всем мире были только мощные и большие промышленные приборы. Первая модель портативного перфоратора ИЭ-4713, выпущенная на заводе «Электроинструмент» в Дааугавпилсе, произвела триумф на большой международной выставке. У стенда постоянно толпились специалисты ведущих мировых заводов: всем хотелось посмотреть на это чудо.

Опять же: сейчас наши ручные перфораторы могли бы возглавлять все мировые рейтинги, но в историю вмешались бюрократия и плановая экономика. В первый год в СССР выпустили две тысячи портативных перфораторов, потом немного побольше; с годами дело дошло до 20 тысяч экземпляров в год. В Германии Bosch начал делать такую продукцию позже, чем советский «Электроинструмент», но в первый же год концерн выпустил 200 000 перфораторов.

3. Ещё любопытное из воспоминаний о советском быте, из комментариев к вот этому посту (ссылка):

И воровали для себя, и искали у кого где есть блат. Достать что-то по блату, получить какую-то услугу по блату — это было святое! Блат искали все и везде, им гордились, ему завидовали.



Как пример, мой отец был заместителем директора автотранспортного предприятия (пассажирские автобусы). В гости к родственникам на другой край города (и обратно домой) мы семьей всегда ездили на автобусе, который отец снимал с линии одним звонком диспетчеру. Автобусы в то время ходили переполненные. Ходили не часто, медленно, в них было душно летом и холодно зимой. А мы ездили по блату, вчетвером в пустом автобусе.