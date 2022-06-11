Российских журналистов обязали начинать рабочий день с исполнения гимна

С 12 июня 2022 года вступает в силу обновлённая редакция ”Кодекса профессиональной этики российского журналиста”. Согласно документу, сотрудникам СМИ рекомендовано начинать свой рабочий день с исполнения гимна России.

“Новая редакция “Кодекса” была принята ещё в 2021 году, поэтому не нужно искать тут никакой связи с последними событиями. Журналист – это человек, который формирует повестку дня и взгляды общества. Если он работает на российскую аудиторию, то он обязан с уважением относиться к государственным символам, в том числе к флаг, гербу и гимну”, – заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Несмотря на то, что документ носит рекомендательный характер, десятки российских СМИ уже обязали своих сотрудников в начале рабочего дня исполнять гимн. Как сообщил на условиях анонимности журналист одного из федеральных изданий, нововведение касается даже работающих дистанционно.

“Я сотрудник крупной газеты, последние три года работаю из дома. И теперь я обязан каждое утро скидывать начальнику видео, где я называю дату и пою гимн. С “отказниками” у нас проводят разъяснительные беседы и лишают премий. Но таких немного, все смирились”, – сказал журналист.

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