 

Министры обороны Японии, США и Южной Кореи договорились об учениях

11.06.2022, 20:30, Новости дня
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Главы оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи Нобуо Киси, Ллойд Остин, Ли Чжон Соп провели встречу в Сингапуре на полях азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в ходе которой договорились о проведении совместных учений для обнаружения ракет, сообщило агентство Jiji.

С учетом развития ракетной программы Северной Кореи министры договорились о проведении совместных учений в области обнаружения и отслеживания ракет. Также Япония и Южная Корея, чья отношения сейчас переживают не лучшие времен, пришли к единому мнению о необходимости восстановления доверия между оборонным ведомствами, информирует РИА «Новости».

В совместном заявлении три страны подвергли осуждению «повторяющиеся ракетные пуски Северной Кореи», а также выступили за «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе» и против «попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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