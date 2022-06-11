Министры обороны Японии, США и Южной Кореи договорились об учениях

Главы оборонных ведомств Японии, США и Южной Кореи Нобуо Киси, Ллойд Остин, Ли Чжон Соп провели встречу в Сингапуре на полях азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в ходе которой договорились о проведении совместных учений для обнаружения ракет, сообщило агентство Jiji.

С учетом развития ракетной программы Северной Кореи министры договорились о проведении совместных учений в области обнаружения и отслеживания ракет. Также Япония и Южная Корея, чья отношения сейчас переживают не лучшие времен, пришли к единому мнению о необходимости восстановления доверия между оборонным ведомствами, информирует РИА «Новости».

В совместном заявлении три страны подвергли осуждению «повторяющиеся ракетные пуски Северной Кореи», а также выступили за «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе» и против «попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво».

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