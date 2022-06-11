Посвященная Дню России встреча с российскими актерами театра и кино прошла в Станице Луганской

Творческая встреча с российскими актерами театра и кино прошла в освобожденном от киевских силовиков поселке городского типа Станица Луганская в рамках фестиваля «Дни РФ на Донбассе», сообщили в администрации Станично-Луганского района.

«В рамках фестиваля «Дни РФ на Донбассе» в Станице Луганской состоялась творческая встреча с деятелями культуры и искусств Российской Федерации «С Россией в сердце!». Для жителей и гостей Станично-Луганского района выступил Владимир Алексеевич Конкин – выдающийся актер театра и кино, заслуженный артист России, известный миллионам зрителей по ролям Павки Корчагина из киноленты «Как закалялась сталь», лейтенанта Игоря Суслина из фильма «Аты-баты, шли солдаты», Оленина из драматической ленты «Кавказская повесть» и, конечно же, легендарного Володи Шарапова из многосерийного детектива 1979 года «Место встречи изменить нельзя», – приводит сообщение «Луганский Информационный Центр».

В райадминистрации отметили, что «также порадовал своим выступлением Иван Стебунов – российский театральный и киноактер, режиссер и сценарист, который обрел известность и любовь зрителей после ролей Рэма Райского в сериале Андрея Кавуна «Курсанты», Павла Кочеткова в музыкальном фильме Гарика Сукачева «Дом солнца», молодого Петра Лещенко в биографической мелодраме Владимира Котта «Петр Лещенко. Все, что было…».

«Концерт прошел в теплой и дружественной атмосфере, зрители с теплотой встретили российских артистов и надеются, что такие встречи будут происходить в Станично-Луганском районе и в дальнейшем», – добавили в администрации.

День РФ отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

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