Кадыров заявил об успехах по освобождению промзоны Северодонецка
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об успехах в субботу при освобождении от украинских войск промзоны завода «Азот» в Северодонецке.
«Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и еще хочу огорчить вас лже-патриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов и еще населенный пункт (Метелкино)… забрали больше половины. Хорошие результаты»,а – сообщил Кадыров в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей.
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