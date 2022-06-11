 

Кадыров заявил об успехах по освобождению промзоны Северодонецка

11.06.2022, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об успехах в субботу при освобождении от украинских войск промзоны завода «Азот» в Северодонецке.

«Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и еще хочу огорчить вас лже-патриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов и еще населенный пункт (Метелкино)… забрали больше половины. Хорошие результаты»,а – сообщил Кадыров в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.22 / В томской гостинице Xander за два дня до отравления Навального сменили всю охрану – The Insider

11.09.21 / В Англии стадо коров потеряли сознание из-за Тома Круза

07.12.21 / Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой

28.10.20 / В Баку заявили об обстреле Арменией Тертерского района Азербайджана

10.08.20 / Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил огромное облако пепла

19.12.20 / Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

27.09.20 / Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть президентский пост

24.12.20 / Патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии

22.03.21 / Нардеп Юраш: За пределами страны живет около 20 млн граждан. Надо дать им возможность быть украинцами, где бы они ни жили

25.08.20 / В Союзе пенсионеров РФ объяснили многомиллионные выплаты ПФР «мертвым душам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика