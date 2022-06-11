Мнение: Таинства распродажи совка

Вчера по ходу стрима ненароком набрели на действительно весьма и весьма захватывающий вопрос: как так получилось, что американцы (американские компании) в результате так называемой «грабительской приватизации» 90-х не получили в России НИЧЕГО? Как это?!

Бескорыстные американцы

А это ведь факт. Можно представить российскую приватизацию после почившего в бозе СССР как некую распродажу – после смерти запаршивевшего дальнего родственника. Вот он умер, завещания не оставил, и все его вещи скопом выкладываются в большом торговом зале: приходи, выбирай, бери что тебе нравится. Некоторые, знаю, любят ходить на такого типа распродажи; конечно, в основном и по большей части на полках оказывается выложен всякий хлам и рухлядь, но если покопаться – можно найти хорошие, качественные и даже уникальные вещи. Из «наследства совка» в России 90-х тоже были несомненно весьма многообещающие активы – ну, скажем, тот же «Норильский никель». Или вся нефтянка. Или еще какие-то добывающие предприятия, ну, хоть алмазы какие-нибудь. «Полюс-золото» на худой конец, ну, хоть что-то! Всё остальное, включая всякие автовазы – конечно, хлам, но добывающие-то были хорошие, лакомые!

Так вот – американцам, насколько я могу судить, не досталось ничего. Совсем. «Бритиш Петролеум» подсуетился, отхватил себе целую «Сиданко», потом поимел четверть уставного капитала в «Роснефти»… а у американцев – голяк. Ни шиша. Это тем более удивительно, если учесть, что собственно саму приватиЗАцию, во всяком случае ваучерную – сами же американцы и проводили! Поддержкой чековых аукционов по всей стране занималась компания Bain & Co (я это знаю, поскольку сам в ней и работал тогда); организацией всероссийских чековых аукционов (в масштабах РФ) занимался Price Waterhouse; все это финансировала (не в долг, a в рамках благотворительной помощи) американская государственная (!) структура USAID. Все эти компании работали непосредственно при Госкомимуществе РФ и в самом прямом с ним контакте.

Но в результате американцев в экономике России… вообще не оказалось. Только много позже их типа «пустили» – компании Форд позволили собирать свои автомобили во Всеволожске. Из своих же комплектующих. И всё. Вот тебе и «американская угроза». Получается, они нам помогали с приватизацией в самом деле «бесплатно, то есть даром»?!

Дело ЮКОСа

А вообще тема всплыла, когда меня пытливые слушатели спросили про «дело ЮКОСа», причем в каноническом ключе – прокомментируйте его как пример первой масштабной расправы репрессивного государства над независимым миллиардером. Так оно оформилось в либеральной прессе, так его и привыкли все воспринимать.

А я стал припоминать то время (я как раз делал первые шаги в ЖЖ) – и вспомнил, что в годы «расправы с ЮКОСом» я, тогда молодой аналитик и пиарщик, воспринял всё противостояние как абсолютно безнадежное… для Путина. И даже писал на эту тему статьи в сетевые издания, общий смысл которых был такой: Путин Ходорковскому проиграет, поскольку его дело изначально безнадежно – не может в нищей и насквозь коррумпированной стране чиновник всерьез бороться с миллиардером, это же нонсенс!

И я приводил, как мне казалось, железные аргументы: коррупция разъела весь госаппарат, а миллиарды Ходорковского – невероятные деньги для России. Кто станет его всерьез преследовать? Ведь он может дать денег менту, дать прокурору, дать судье, дать гебисту – у него не убудет, а все обвинения развалятся под аплодисменты, опять же, специально подкупленной публики! В общем, в дилемме «посадят Ходора или будет импичмент Путину» я уверенно ставил на импичмент; не потому, что мне нравился Ходорковский, а потому, что я, как мне казалось, понимал реальный расклад сил.

И – облажался с прогнозом. Но как так получилось?? И это, опять же, при том, что Россия 2003 года – это совсем не нынешняя РФ, в которой понятия “прокурор” или “генерал охранки” практически синонимы понятия “олигарх”. Тогда «углеводородный дождь» еще только начал проливаться на страну первыми каплями, и тогдашние прокуроры-генералы ФСБ еще не были развращены взятками до нынешней невероятной степени. Ходорковскому (если он был действительно долларовый миллиардер) даже не надо было особо тратиться по тогдашним расценкам на услуги «правоохранителей»: по тем временам и взятка в 10 тысяч долларов считалась вполне себе солидной, а уж 100 тысяч – это был космос, ею и генерал бы не побрезговал. По идее, миллиардер мог скупать МВД и ФСБ отделами, оптом и в розницу.

Но нет: исход «дела ЮКОСа», с феерической «бутербродной», которая в итоге его и купила как бы за миллиард – мы все знаем.

Вы спросите – какая связь?? Про ЮКОС – интересно, но при чем здесь американцы? Как первая часть связана со второй?

Так вот я думаю, что разгадка нелепого происшествия, когда неприметный и еле-еле связывавший слова в предложения подполковник ГБ «победил» миллиардера, владевшего самой богатой в стране нефтяной компаний – именно в этом. Дело в том, что непосредственно перед началом «дела ЮКОСа» американцы-таки решили уже, наконец, «зайти» в Россию по-серьезному и обзавестись в ней по-настоящему хорошим, стоящим активом. Выбор их пал… правильно – на ЮКОС. На самую мощную нефтяную компанию в РФ, владеющую самыми перспективными месторождениями (это и сейчас так).

«Нефтяная компания ЮКОС в IV квартале 2003 года достигла предварительной договоренности с одной из крупнейших американских нефтяных компаний о продаже 40% своих акций за 25 млрд долл. С таким заявлением выступил сегодня в ходе годового собрания акционеров ЮКОСа председатель совета директор компании Виктор Геращенко».

Известны и названия этих крупнейших американских нефтяных компаний: это был консорциум Экссон и Шеврон. В общем – американцы пришли за своими активами…

Но не тут-то было. В итоге всех пертурбаций, как мы знаем, блокирующий пакет изрядно раздувшейся «Роснефти» (бывшего ЮКОСа) получил никакой не Шеврон-Эксон, а вовсе даже британская BP.

Каков общий вывод? Конкретно по делу – скорее всего, узнав о готовящемся Ходорковским фортеле – продать «свою» компанию на сторону американцам – реальные хозяева актива просто заблокировали ему возможность пользоваться деньгами, и только поэтому «миллиардер» не смог ничего противопоставить бестолковому войску талантливого подполковника гебухи. Самого же «миллиардера» для перевоспитания отправили в тюрьму шить варежки аж на 12 лет – видать, сильно разозлил.

Полное отсутствие каких-либо американских корпораций в активах, чью приватизацию пошагово сами американцы и проводили, говорит нам скорее всего о том, номинальные «миллиардеры», как бы владеющие этими активами, никакими миллиардерами на самом деле никогда не являлись. Ну а то, что американцам так и не дали легализоваться в РФ как крупным собственникам реально чего-то стоящих активов (это может быть только добыча), говорит нам о том, что есть какая-то другая сила, которая взяла РФ под контроль практически безраздельно.

Англичане, скорее всего.