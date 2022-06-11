Мнение: Турция-Греция. Традиционный конфликт

Достаточно бодрыми темпами развивается конфликт между Турцией и Грецией. Конфликт традиционный, но с новыми нотками в букете.

Как всегда, у него есть формальная сторона и то, что сегодня является реальным противоречием, разрешение которого через договоренности невозможно. Формальная сторона — греки активно вооружают острова в Эгейском море, насыщая их укреплениями, военными и техникой. Что и требует прекратить Турция, ссылаясь на два договора — 23 и 47 годов, по которым Греция обязалась не вооружать эти острова. Греки же говорят об усилении военного и военно-морского присутствия Турции в регионе и акватории, что в целом правда.

Реальное противоречие — выдвинутая Турцией концепция «логистической сверхдержавы», в рамках которой Турция берет под контроль южные и юго-восточные пути снабжения Европы. Особенно актуально это становится в свете всё более ожесточающейся борьбы за европейский газовый рынок.

И турки, и греки достаточно грамотно подходят к возможному военному столкновению. Повод, по которому оно может состояться — милитаризация островов в Эгейском море — позволяет в случае схватки свести ее к выяснению вопроса: кто из сторон в конечном итоге уступит. Это позволяет локализовать будущую возможную схватку и не дать ей распространится за пределы спорного региона. Это как раз совершенно не в интересах ни Греции, ни Турции. Но победитель сможет продиктовать побежденному условия, которые будут гораздо шире проблемы нескольких островков.

Кстати, поэтому и Европа, и НАТО вполне индифферентно смотрят на нарождающийся конфликт — перспектив к эскалации у него пока не просматривается, а потому максимум реакции, которая ожидается — призывы ко всему хорошему. Если наша пропаганда набрала в грудь воздух, чтобы радостно возопить о неминуемом развале НАТО, то стоит уже выдыхать: турки с греками бодались до НАТО, во время НАТО и будут закусываться, когда НАТО станет далекой историей. Это местная традиция, как поход в баню под новый год у Жени Лукашина с друзьями. Да, иногда можно проснуться в Ленинграде, но обычно все проходит вполне штатно.

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