В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации.

Авторы законопроекта сообщали, что по действующему ранее законодательству, наиболее социально незащищенной являлась категория детей от пяти до семи лет, которые должны были оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет, информирует РИА «Новости».

В пояснительной записке к проекту говорилось, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В ней же уточнялось, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставлялись.

Ранее Совфед на заседании в среду одобрил закон о бесплатном проезде детей с пяти до семи лет в электричках.

Напомним, законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от 5 до 7 лет, который станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми, «Единая Россия» внесла в Госдуму 25 марта. Инициатива партии основана на обращениях жителей регионов, общественных организаций по защите прав пассажиров. Его одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, поддержали в Министерстве транспорта и РЖД. Нижняя палата парламента единогласно приняла документ в первом чтении 17 мая.

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