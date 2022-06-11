 

Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

11.06.2022, 19:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений, документы опубликованы на портале правовой информации.

Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта, информирует РИА «Новости».

Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образование «вакуума» в исполнении решений.

Российский парламент в ходе пленарного заседания во вторник принял закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ после 15 марта.

В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ после ее выхода из Совета Европы.

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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