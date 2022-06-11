The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева

На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.

«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».

Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.

По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

—