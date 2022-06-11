 

Анджелина Джоли раздала африканским детям пшеничное зерно

11.06.2022, 18:57, Разное
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Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Южный Судан, где раздала нуждающимся детям мешки с зерном. Гуманитарную помощь актриса организовала на фоне нарушения поставок продовольствия из Украины в страны Африки.

В ходе визита знаменитости около 500 детей получили по килограммовому пакету злаков из твёрдых сортов пшеницы, богатых клейковиной. По словам звезды Голливуда, в поездке её постоянно преследовали опасности — на конвой три раза нападали вооруженные банды. Чтобы защитить дефицитный продукт, пришлось откупаться коровами и автоматами Калашникова.

«Какое было моё удивление, когда я узнала, что даже местные старики никогда в жизни не пробовали никакой еды из зерновых культур — ни парижских круассанов, ни водки “Столичная”, – возмутилась Джоли. – С этим надо было срочно что-то делать»

Помимо раздачи, Анджелина поделилась с южносуданцами рецептами блюд, которые любит готовить себе.

«Этот вид пшеницы отлично подходит для производства итальянской пасты, поэтому я попыталась научить их молоть муку, месить тесто и в итоге готовить карбонару. Не могу сказать, что это был большой успех. Во-первых, не удалось найти дрожжи, бекон и пармезан, а во-вторых, африканцы предпочитают есть зерно всухомятку», — посетовала она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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