В Турции введут квоту на проживание иностранцев в районах разных городов

Квота на проживание иностранных граждан в районах различных городов планируют снизить до 20% в Турции с 1 июля, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%», – приводит слова Сойлу газета Star, которая уточняет, что по меньшей мере 1,2 тыс. районов будут закрыты для проживания иностранных граждан, передает РИА «Новости».

О каких именно районах идет речь, подробнее не сообщалось.

Отмечается, что в Турцию прибыло огромное количество сирийских беженцев, что вызывает определенное недовольство местных граждан в социальных сетях. Правительство Турции планирует реализовать в самой Сирии проект по строительству сборных домов для возвращения сирийских беженцев в зоны безопасности. Как считают эксперты, снижение квоты позволит урегулировать наплыв сирийских беженцев.

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