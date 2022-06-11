 

Финляндия отказалась экстрадировать участников Рабочей партии Курдистана в Турцию

11.06.2022, 17:43, Новости дня
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Финляндия не согласилась экстрадировать в Турцию участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) как того требует президент Турции Тайип Эрдоган для одобрения заявки страны в Североатлантический альянс, информирует финское агентство STT.

Агентство запросило в финском минюсте турецкие запросы об экстрадиции за период 2019-июнь 2022 года, информирует РИА «Новости».

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению Турции, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, которых они считают террористами», – говорится в сообщении.

К началу июня Финляндия получила от Турции десять запросов об экстрадиции, семь из которых удовлетворили. В том числе Финляндия экстрадировала двух человек, за которыми, судя по документам, не было никаких признаков терроризма, информирует агентство.

Ранее сообщалось, что Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО.

В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза».

На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.

В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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