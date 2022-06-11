Жертва моды: почему девушки носят высокие каблуки, рукава-колокольчики и другие неудобные вещи

Жертвы моды отличаются тем, что они носят вещи, которые не слишком удобные, однако, при этом пользуются популярностью. Вот эти неудобные вещи, которые носят женщины, при этом жертвуя своим комфортом.

Обувь на каблуках

Каждая девушка очень любит и имеет в своем гардеробе пару обуви на каблуках. Однако через несколько лет ношения таких туфель могут возникнуть различные проблемы с ногами. В частности, это может привести к возникновению бурситов и вросших ногтей.

Чтобы минимизировать нагрузку на ноги, стоит выбирать обувь на платформе. Это обеспечит более лучшую опору, так как ноги не находятся под таким большим углом. Кроме того, в такой обуви намного проще ходить.

Однако самый большой риск с платформой заключается в том, что можно подвернуть ногу, именно поэтому нужно ходить максимально осторожно.

Топы с открытыми плечами

Такая одежда выглядит очень сексуально и помогает сделать образ более ярким. Однако носить топы с открытыми плечами не слишком удобно.

Нужно будет постоянно поправлять лямки и возвращать их на место, так как они все время сползают. Это очень неудобно, особенно если постоянно находитесь в движении.

Лучше всего выбирать модели торов с вырезом на плечах. Это позволит оголить немного кожи без надобности постоянно поправлять рукава и возвращать их на место.

Небольшие клатчи

Клатчи не остаются в моде слишком долго. Все это по причине того, что они не очень практичны.

Лучше всего выбирать небольшие сумочки. Они очень изящные и подходят практически под любой гардероб. Однако стоит выбирать довольно большие модели, чтобы в сумку свободно мог поместиться кошелек, телефон и ключи. Это самые необходимые вещи, без которых просто не обойтись.

Рукава-колокольчики

Это еще один достаточно модный тренд на который стоит обратить свое внимание. Такой элемент одежды выглядит красиво, однако, он не слишком практичный, так как будет мешать что-то делать, например, готовить, убирать, печатать на клавиатуре.

Если хочется приобрести вещь с рукавами-колокольчиками, то стоит помнить том, что они должны быть не слишком длинными, чтобы не сковывать движения рук. Кроме того, с такими рукавами лучше всего выбирать праздничные вещи, которые можно носить тогда, когда не нужно ничего делать.

Облегающие наряды

Облегающая одежда подчеркивает изгибы тела и выглядит достаточно привлекательно. Однако в ее ношении есть определенные недостатки. Особенно это касается узких джинсов.

Такая одежда может привести к повреждению нервов, передавливанию внутренних органов, плохому кровообращению и даже нарушению осанки.

Кроме дискомфорта, такие вещи сковывают движения. Сразу же видны все складки. Кроме того, если вещи тесные, они могут легко порваться.

Лучше всего носить одежду, которая идеально подходит по размеру, хорошо сидит на фигуре, подчеркивает все достоинства и скрывает недостатки.

Есть множество вещей, которые выглядят великолепно. Однако, если они неудобные или непрактичные, то стоит отказаться от их приобретения, так как будет не слишком комфортно их носить. Не стоит становиться жертвой моды и делать неправильный выбор.