 

Директора школы признали иноагентом «по просьбе трудового коллектива»

11.06.2022, 16:57, Разное
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Директор одной из школ Выборгского
района Санкт-Петербурга 10 июня 2022 года был внесён в список лиц, выполняющих
функции иностранного агента. Как отметили в Министерстве юстиции, это было
сделано по инициативе учителей и представителей родительского комитета учебного
заведения.

«К нам поступил сигнал от
обеспокоенных граждан, представителей трудового коллектива и учащихся школы,
что директор Павел Красногуб ведёт себя подозрительно», – рассказали в ведомстве.

Мужчина неоднократно был
замечен за просмотром фильмов на иностранных языках и чтением заблокированных
в России ресурсов. Кроме того, он неоднократно выезжал за пределы РФ, в том
числе в недружественные страны.

После получения сообщения о
признании его иноагентом, директор был госпитализирован в Мариинскую больницу с
подозрением на инфаркт миокарда. Как нам стало известно, после выздоровления он
будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам с запретом впредь работать в
средних и высших учебных заведениях.

Учителя и родители, сообщившие
о потенциальном иностранном агенте, в ближайшее время получат денежные премии и
памятные подарки.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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