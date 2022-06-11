Директора школы признали иноагентом «по просьбе трудового коллектива»

Директор одной из школ Выборгского

района Санкт-Петербурга 10 июня 2022 года был внесён в список лиц, выполняющих

функции иностранного агента. Как отметили в Министерстве юстиции, это было

сделано по инициативе учителей и представителей родительского комитета учебного

заведения.

«К нам поступил сигнал от

обеспокоенных граждан, представителей трудового коллектива и учащихся школы,

что директор Павел Красногуб ведёт себя подозрительно», – рассказали в ведомстве.

Мужчина неоднократно был

замечен за просмотром фильмов на иностранных языках и чтением заблокированных

в России ресурсов. Кроме того, он неоднократно выезжал за пределы РФ, в том

числе в недружественные страны.

После получения сообщения о

признании его иноагентом, директор был госпитализирован в Мариинскую больницу с

подозрением на инфаркт миокарда. Как нам стало известно, после выздоровления он

будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам с запретом впредь работать в

средних и высших учебных заведениях.

Учителя и родители, сообщившие

о потенциальном иностранном агенте, в ближайшее время получат денежные премии и

памятные подарки.

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