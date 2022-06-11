 

Беглов поможет зятю получить территорию «Горской» для элитного строительства

11.06.2022, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На полях ПМЭФ-2022 Смольный может подписать соглашение с ООО «Трансгаз Санкт-Петербург» о создании туристического кластера в промзоне «Горская». Членом совета директоров компании является Павел Белов — зять губернатора Петербурга Александра Беглова. Эксперты уверены, что это может привезти к слиянию интересов со стороны частников и государства. Это спровоцирует в мегаполисе дополнительные проблемы.

Соответствующее соглашение, возможно, будет заключено на международном экономическом форуме в 15-18 июня. Проект по развитию «Горской» включает в себя строительство развлекательных и спортивных центров, а также общественно-делового и туристического пространства.

СМИ предполагают, что развитие парусного спорта является лишь прикрытием истиной цели подписания соглашения, а именно реализация проекта по возведению элитного жилья «Клуб-19» со своим закрытым гольф-клубом и резиденцией. Журналисты несколько раз писали о заинтересованности зятя Беглова в данной идее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.21 / “Очень люблю вредные жирные бургеры”: как 33-летняя Ольга Кузьмина поддерживает свою красоту и стройность

08.07.21 / Как Криштиану Роналду, Лука Модрич и другие футболисты стали популярны: 5 книг, которые стоит прочитать

19.01.21 / Алексей Навальный опознал свои трусы на видео крещенского купания Владимира Путина

20.10.21 / Майонез для крепких и блестящих волос: рецепт маски

12.02.22 / Ментель

09.10.20 / Меган Маркл и принц Гарри посетили ужин в честь будущего ребенка Кэтрин Макфи и Дэвида Фостера

25.04.22 / Финны ограничили импорт электричества из России на случай возможных «издевательств»

23.07.21 / Скандалы: Павел Грудинин удержался в кандидатах

10.02.22 / В Подмосковье школьный учитель внезапно умер во время перемены

24.11.21 / Мнение: Погружение в творчество Ван Гога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика