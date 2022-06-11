Беглов поможет зятю получить территорию «Горской» для элитного строительства

На полях ПМЭФ-2022 Смольный может подписать соглашение с ООО «Трансгаз Санкт-Петербург» о создании туристического кластера в промзоне «Горская». Членом совета директоров компании является Павел Белов — зять губернатора Петербурга Александра Беглова. Эксперты уверены, что это может привезти к слиянию интересов со стороны частников и государства. Это спровоцирует в мегаполисе дополнительные проблемы.

Соответствующее соглашение, возможно, будет заключено на международном экономическом форуме в 15-18 июня. Проект по развитию «Горской» включает в себя строительство развлекательных и спортивных центров, а также общественно-делового и туристического пространства.

СМИ предполагают, что развитие парусного спорта является лишь прикрытием истиной цели подписания соглашения, а именно реализация проекта по возведению элитного жилья «Клуб-19» со своим закрытым гольф-клубом и резиденцией. Журналисты несколько раз писали о заинтересованности зятя Беглова в данной идее.