 

«Россети» восстановили электрические связи между Белгородской и Харьковской областями

11.06.2022, 16:15, Новости дня
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В пятницу было подано напряжение на подстанцию 110 кВ Солнечная, что обеспечило энергоснабжением 100 тыс. жителей города Волчанска и Волчанского района Харьковской области от российской энергосистемы.

Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечено более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали воздушные линии электропередачи 110 кВ, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году из-за ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы.

Белгородскими энергетиками в короткий срок была построена линия электропередачи 110 кВ Нежеголь – Солнечная, соединяющей две энергосистемы. Ее общая протяжённость – 8,7 км. В строительстве приняли участие 6 бригад, 31 человек и 15 единиц техники.  Разрешенная мощность перетока – 45 МВт.

Напомним, в период с 21 мая по 10 июня в рамках исполнения поручения Министерства энергетики ПАО «Россети» были организованы и выполнены работы по восстановлению электроснабжения города Волчанск, Волчанского, Печенежского районов Харьковской области, а также части Великобурлукского района.

С начала апреля со стороны Украины была прекращена подача электроэнергии на указанную территорию. Без электроснабжения оставались более 100 тысяч жителей, в самом Волчанске от автономных генераторов электроснабжались только объекты жизнеобеспечения. Водоснабжение по этой причине осуществлялось по графику 4 часа в день. Сложившаяся ситуация вызвала высокое социальное напряжение среди населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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