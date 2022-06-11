ЕК на следующей неделе выразила готовность сделать заявление по поводу членства Украины в ЕС

Европейская комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над этой оценкой день и ночь, и я обещала вам… что мы будем неустанно работать над ней. Итак, сегодняшние обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели», – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС.

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