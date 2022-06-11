Путин ратифицировал соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Венесуэлы станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники, информирует РИА «Новости».

«Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность», – говорилось в пояснительных материалах к документу.

Конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности, также говорилось в сопроводительных материалах.

Соглашение между правительством РФ и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано в Каракасе 30 марта 2021 года.

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