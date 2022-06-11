В России запретят работать таксистами лицам без высшего образования

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ в части лицензирования трудовой деятельности на транспорте. В документе устанавливаются новые нормативы, подразумевающие более высокую квалификацию водителей таксомоторного транспорта. Начиная с 1 сентября, все таксисты для получения или продления лицензии будут обязаны иметь диплом о полном высшем образовании.

“Тяга к знаниям должна быть у всех, независимо от профессии. Иной раз приходится пользоваться услугами такси, когда немного выпил на празднике у друзей или после заседания Государственной думы. Удивляешься настолько низкому уровню культуры водителя. Постоянный мат, шансон из динамиков и тому подобное. А ведь простые россияне каждый день ездят на работу на такси и вынуждены такое терпеть. Мы в парламенте предлагаем перейти на качественно новый стандарт – образованных таксистов. Ведь эта работа не только про управление транспортным средством, но и о коммуникации с людьми”, – пояснил суть поправок депутат Александр Эпштейн.

В рамках переходного периода таксистам, зарегистрированным в качестве наёмных рабочих или частных предпринимателей и имеющих стаж не менее 10 лет, разрешат продолжить трудовую деятельность при условии совмещения её с обучением в вузе (допускается заочная форма). Для проверки подлинности диплома ГИБДД получит цифровые ключи для доступа к базам Минобразования. Инспекторам разрешат останавливать водителей транспортных средств и требовать предъявления документа об образовании. В случае его отсутствия автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку.

В законе сделано исключение для иностранных граждан, оказывающих услуги перевозки пассажиров. Как пояснил Эпштейн, у ГИБДД отсутствует доступ к базам проверки дипломов других государств.

“Тут мы надеемся исключительно на добросовестность дружественных нам государств”, – добавил парламентарий.

В ближайшем будущем депутаты планируют ввести обязательное высшее образование и для водителей общественного транспорта.

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