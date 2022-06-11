Редкое водно-болотное растение, найденное в Аризоне, внесено в список исчезающих

Редкое растение, выживание которого зависит от водно-болотных угодий, теперь внесено в федеральный список исчезающих видов, что, по словам экологов, усилит меры по защите последней свободно текущей реки на юго-западе пустыни. Сообщает портал phys.org.

В пятницу Служба рыболовства и дикой природы США опубликовала в федеральном реестре решение о включении аризонского еринго в список находящихся под угрозой исчезновения и выделении почти 5 гектаров в южной части Аризоны в качестве критической среды обитания.

Решение было принято спустя годы после того, как защитники окружающей среды подали петицию, чтобы получить защиту для растения со сферическими головками кремового цвета. В Аризоне известны только две популяции – недалеко от Тусона и в прибрежном национальном заповеднике Сан-Педро.

Эринго растет в сьенегасе, типе водно-болотных угодий, питаемых природными источниками, которые берут начало из глубокого водоносного горизонта и питают реку Сан-Педро. Среде обитания растения и течению реки Сан-Педро угрожает чрезмерная откачка грунтовых вод в регионе, изменение климата и засуха.

«Это дает нам новую возможность защитить ее», — сказал о реке Робин Сильвер из Центра биологического разнообразия. Растение также встречается в северных мексиканских штатах Чиуауа и Сонора. Исторически он рос на юго-западе Нью-Мексико в Лас-Плайяс-Спрингс, но не был зарегистрирован там с 1851 года, сообщила Служба рыболовства и дикой природы.