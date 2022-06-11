В России подписан закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это касается и водителей автобусов и трамваев.

Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрет действует для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Запрет теперь касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Закон распространяется и на иностранцев, но только являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев ограничения не вводятся, так как за наличие таких судимостей они вообще не могут получить разрешение на работу в России.

Также, согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.

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