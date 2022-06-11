 

В ДНР заявили о подготовке к суду над наемником из Южной Кореи

11.06.2022, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что сейчас идет подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины.

Сейчас множество наемников воюют на стороне киевского режима, поэтому возможны разбирательства в отношении и других наемников по мере сдачи в плен.

«Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой, сказанные в эфире проекта «Соловьев Live».

Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.20 / Сайты с пропагандой криминальной субкультуры предложил блокировать до решения суда

24.07.20 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

01.07.21 / В Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка

05.11.20 / Путин пообещал достойно отметить 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

18.04.21 / Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков

25.12.21 / Главу испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку

02.09.20 / “Прозрачное, как слеза, теплое, как борщ”. Сумская позировала на фоне Красного моря

26.09.21 / Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинговую ферму криптовалюты – полиция

15.11.20 / В Ереван прибыли еще два самолета с миротворцами из России

28.05.22 / Тепловоз пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика