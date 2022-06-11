Мнение: О назревающей «зраде»… России приготовиться?

Очень заметно и, главное, резко поменялась риторика в последние дни. Нет, конечно же, не настолько радикально, как почти ровно два века назад, когда менее чем за три недели произошёл переход от «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан» к «Его императорское величество вступает в верный ему Париж». Но всё же…

Акцент от близости «перемоги» сместился к описанию тяжести борьбы и масштаба потерь. Уже и цифры, прежде секретные, начали раскрываться.

А тут ещё случилось вообще немыслимое…

В официальном СМИ появилась неудобная для ВПК «главного» союзника фотография первой уничтоженной гаубицы М777. Это уже новые поставки, между прочим.

Очередные «вундервафли» опять не помогают. И новые заявления о «выпрямлении линий обороны» появились. И прямым текстом уже говорится — что бороться тяжело, что противник силён и умел, и что «временная» потеря территорий — это вообще не трагедия.

То самое «колесо генотьбы», похоже, сделало ровно полоборота.

Но рано ещё «в воздух чепчики бросать». Потому что главные сценаристы сидят совсем в других центрах принятия решений, нежели столицы бывших союзных республик #СССР.

И тут нельзя не вспомнить классический голливудский скрипт финальной сцены любого кассового блокбастера. Когда в решающей схватке лицом к лицу сошлись главный герой и главный его антипод, который, как правило, изначально ещё и сильнее, хитрее, коварнее. И вот — кровавый замес, борьба почти на равных, достаётся обоим, но… тут внезапно «антипод» использует что-то совсем уже подлое, и герой повержен. До смерти его, кажется, остаются лишь секунды, сантиметры и прочие сяку. Как вдруг в последний миг ситуация усилием воли (и замыслом сценариста) разворачивается на 180°, и Давид опять побеждает Голиафа. Руины, впрочем, остаются и дымятся…

Так вот, не предусмотрен ли и тут уже такой же точно поворот?

Может, именно сейчас, под дымовой завесой стенаний о «зраде», копятся силы, ресурсы и резервы для полной и блестящей перемоги?

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