 

Мнение: О назревающей «зраде»… России приготовиться?

11.06.2022, 14:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очень заметно и, главное, резко поменялась риторика в последние дни. Нет, конечно же, не настолько радикально, как почти ровно два века назад, когда менее чем за три недели произошёл переход от «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан» к «Его императорское величество вступает в верный ему Париж». Но всё же…

Акцент от близости «перемоги» сместился к описанию тяжести борьбы и масштаба потерь. Уже и цифры, прежде секретные, начали раскрываться.

А тут ещё случилось вообще немыслимое

В официальном СМИ появилась неудобная для ВПК «главного» союзника фотография первой уничтоженной гаубицы М777. Это уже новые поставки, между прочим.

Очередные «вундервафли» опять не помогают. И новые заявления о «выпрямлении линий обороны» появились. И прямым текстом уже говорится — что бороться тяжело, что противник силён и умел, и что «временная» потеря территорий — это вообще не трагедия.

То самое «колесо генотьбы», похоже, сделало ровно полоборота.

Но рано ещё «в воздух чепчики бросать». Потому что главные сценаристы сидят совсем в других центрах принятия решений, нежели столицы бывших союзных республик #СССР.

И тут нельзя не вспомнить классический голливудский скрипт финальной сцены любого кассового блокбастера. Когда в решающей схватке лицом к лицу сошлись главный герой и главный его антипод, который, как правило, изначально ещё и сильнее, хитрее, коварнее. И вот — кровавый замес, борьба почти на равных, достаётся обоим, но… тут внезапно «антипод» использует что-то совсем уже подлое, и герой повержен. До смерти его, кажется, остаются лишь секунды, сантиметры и прочие сяку. Как вдруг в последний миг ситуация усилием воли (и замыслом сценариста) разворачивается на 180°, и Давид опять побеждает Голиафа. Руины, впрочем, остаются и дымятся…

Так вот, не предусмотрен ли и тут уже такой же точно поворот?

Может, именно сейчас, под дымовой завесой стенаний о «зраде», копятся силы, ресурсы и резервы для полной и блестящей перемоги?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.21 / «Матрица», которую мы потеряли

03.09.21 / Космодром “Восточный” перенесут под Хабаровск

19.01.22 / Арестован дворник, из-за халатности которого поскользнулся губернатор Петербурга

19.07.20 / С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник в Донбассе

10.10.20 / МИД РФ: Россия предоставит Армении и Азербайджану кредит на $3,5 млрд

29.06.21 / Как проверить, крепкий ли у вас брак: задайте себе 5 вопросов

29.05.22 / Мнение: Русский человек биологически

01.03.21 / Власти Германии объяснили невозможность отказа от “Северного потока-2”

26.03.22 / Собянин представил главные проекты благоустройства на востоке Москвы

11.06.22 / Мнение: Дело наемников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика